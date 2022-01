I gol della Roma si possono vedere disegnati su Twitter

Nei tempi dei tablet e dello streaming, la gomma e la matita di un giallorosso incantano i social

C'è stato un tempo in cui, scrive Romolo Buffoni su Il Messaggero, i gol delle partite di Serie A se non eri allo stadio te le dovevi immaginare. Prima Tutto il calcio minuto per minuto e poi la televisione, saltati questi appuntamenti rimaneva soltanto una chance: aspettare i disegni di Carmelo Silva. La sua matita immortalava le prodezze con tanto di azioni che le avevano propiziate. Tempi antichi spazzati via dal tablet, al cellulare fino allo streaming, ma c'è ancora chi alle immagini ultra definite in 4k preferisce la matita. Lui su Twitter si chiama Luciano Lascorza, non è romano ma ha la Roma nel cuore "grazie a Bruno Conti e al Mundial dell'82". Da Barcellona città dove vive per lavoro, la sua fede giallorossa ha attraversato il Mediterraneo contagiando tutti.