I giovani cambiano guida: addio Tarantino, c’è Zubiria

Massimo Tarantino non sarà più il responsabile del settore giovanile della Roma, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Il dirigente aveva il contratto in scadenza a fine anno e il club ha decisione di non rinnovarlo dando il suo posto nel ruolo di traghettatore a Manolo Zubiria, rientrato a Trigoria da poche settimane come manager per i rapporti con l’Uefa.

Sarà poi il direttore sportivo Gianluca Petrachi con l’ausilio di Morgan De Sanctis (sempre più importante in società) a scegliere il sostituto: resta coinvolto anche Bruno Conti responsabile delle Academy Italia del club. Nei giorni scorsi è stato allontanato anche il capo scouting Francesco Vallone. La Roma comunicherà tutto questa sera ai dipendenti, i quali sono stati raggiunti da mail di “convocazione”.