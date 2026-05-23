Non sarà un'intervista a cambiare il futuro di Koné. Tuttavia le parole del centrocampista francese a 'MadeInItaly' della Serie A non fanno altro che alimentare la sensazione che quella di Verona possa essere l'ultima partita in giallorosso: "Qualificarsi e disputare la Champions è importante per la squadra e per la Roma, penso che quando lo farò e se lo faremo o se avremo l'occasione di farlo so che si ricorderanno di me perché posso entrare nella storia". Manu sembra essere vicino ai saluti. Da tempo viene indicato come il calciatore che sarà sacrificato sull'altare delle plusvalenze: un po' perché a bilancio figura a 10.8 milioni, un po' perché è dalla scorsa estate che ha attirato l'attenzione di diversi club, un po' perché nonostante l'opinione di Gasp sia cambiata nel corso della stagione qualcosa durante l'anno non l'ha convinto. Lo scrive Stefano Carina su Il Messaggero. A scanso di equivoci: Koné a Roma sta bene, lo ha ribadito a più riprese, ma dopo due anni nella Capitale è pronto per il grande salto. Il Mondiale è l'arma a doppio taglio per la Roma: venderlo prima e rischiare che la valutazione lieviti dopo un torneo giocato ad alti livelli o attendere almeno la prima fase a gironi? Koné in questi giorni si sta allenando regolarmente ma rischia seriamente di partire in panchina a Verona.