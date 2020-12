I Friedkin in visita da Malagò e Gravina

Prima di Roma-Torino, ieri i Friedkin hanno avuto modo di incontrare sia il presidente del Coni Malagò, che quello della Figc Gravina, riporta Stefano Carina su Il Messaggero. Un occasione per farsi gli auguri, ma soprattutto per affrontare i discorsi sul futuro del calcio. Prima tappa a palazzo H, poi trasferimento in Figc. Sempre accompagnati dal Ceo Guido Fienga. Entrambi gli incontri sono terminati con dei doni. Malagò ha regalato loro una borsa dell’Italia Team, mentre Gravina due magliette della Nazionale.