I Friedkin al lavoro su marketing e stadio

Dan Friedkin assieme al figlio Ryan ha trascorso un’altra giornata a Trigoria ad analizzare ogni comparto della società per rendere più snella la gestione del club, come riporta Il Messaggero. Entrambi per il momento preferiscono lavorare al Bernardini e non alla nuova sede in viale Tolstoj: nelle stanze del centro tecnico sono andate in scena una serie di riunioni con i manager dell’area marketing per ottimizzare le entrate derivanti dagli sponsor.

Oggi entrambi saranno presenti all’assemblea dei soci che si svolgerà in videoconferenza per rispettare le norme straordinarie dovute all’epidemia di Covid-19.