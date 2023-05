I dubbi dello Special: Bove insidia Gini, Llorente si candida

"Notte di sogni, di coppe e di campioni" per tutti. Non per José. Che a Siviglia-Roma ha iniziato a pensare già prima di Firenze. Figuriamoci dopo. Anzi sabato sera, al fischio finale di Ayroldi, raccontano come nei corridoi che portavano agli spogliatoi, Mou abbia urlato: "Vi aspetto sul pullman, non parla nessuno". Qualche dubbio - scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero' - sulla formazione invece se lo porta dietro, lo Special ha dimostrato in questo ultimo anno di essere molto attento ai momenti di forma dei suoi calciatori. E quindi anche chi era certo di giocare (leggi Ibanez) ora, dopo gli errori a catena delle ultime tre gare è tornato in bilico. Llorente è pronto, ballottaggio aperto.

Lo stesso che, qualora Dybala dovesse partire dalla panchina, esiste tra Bove e Wijnaldum. Nonostante la buona prova di Firenze, l’impiego per 90 minuti e il digiuno che in campionato ha ormai superato i 1000 minuti, lasciano presumere che Belotti possa par- tire in panchina. E se Dybala inizierà fuori, l’idea di avanzare Pellegrini è quantomai attuale. Resterebbe così un posto in mediana da giocarsi tra il giovane romano e l’olandese. Ad oggi non c’è partita: Edoardo ha un altro passo, un altro dinamismo, un’altra incisività che Gini fatica a recuperare. E poi, con il recupero di Celik, certo di una maglia a Budapest, ne rimane un’altra sulla fascia opposta. Fosse pronto Spinazzola non ci sarebbero dubbi ma l’ex atalantino, pur sulla via di recupero, non può garantire i 90 minuti. Zalewski ha dato segnali di ripresa importanti anche se ha palesato qualche difficoltà nel fronteggiare gli uno contro uno. Su quella fascia il Siviglia ha Navas e Ocampos. E allora l’idea potrebbe essere quella di provare a impensierire il Siviglia su questa fascia anziché contenerlo. E in quest’ottica la candidatura di ElShaarawy va tenuta in forte considerazione.