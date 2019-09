I cambi tattici e di direzione

Ingenuo o troppo furbo? Come è davvero Paulo Fonseca? Cerchiamo di scoprirlo una partita dopo l’altra, ma non è facile, anche perché gli hanno consegnato un organico provvisorio, raffazzonato, fragile di muscoli e a corto di preparazione, scrive Paolo Liguori su “Il Messaggero”. Eppure si può sperare in un campionato onesto anche con questi giocatori, se Fonseca mostrasse qualità definite. Ma l’allenatore oscilla. Lascia intravedere un gioco, poi ne fa un altro. E perde. Allora Paulo, svegliati, facci vedere il carattere, oltre al gioco. Oggi a Lecce (che non è Madrid, scusate) la Roma deve vincere. Oppure, tu spiega cosa non va, davvero.