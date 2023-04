Hooligans del Feyenoord marcati a uomo in Centro. Ma i violenti arrivano oggi

Alle 21 il match dell’Olimpico: blindati i monumenti e identificati trenta olandesi. Colosseo, tensione ieri sera: 200 romanisti hanno cercato lo scontro con i tifosi avversari

Centro blindato, agenti alle stazioni - ferroviarie e della metro - monumenti transennati, a partire dalle fontane storiche (Barcaccia in primis): è già entrato in vigore il piano di sicurezza in vista della partita di Europa League di questa sera all’Olimpico tra Roma e Feyenoord. Tutto è cominciato da provocazioni lanciate via social nelle storie di alcuni hooligans che sono arrivati nella Capitale. Tutti identificati e seguiti - fa sapere la Digos - e seppur tifosi di ferro, non così “duri” da rappresentare una vera minaccia.

In serata, i tifosi olandesi sono andati a bere al pub irlandese Shamrock di via del Colosseo. Tra i trenta e i quaranta si sono riuniti, in un’atmosfera che è diventata particolarmente calda. Fuori le camionette blindate della polizia e, a un certo punto, poco meno di duecento tifosi romanisti (alcuni di loro, incappucciati) si sono avvicinati al luogo dell’incontro. Sono stati gli agenti ad aver evitato il contatto, specie con alcuni ultrà che avevano anche bastoni. I giallorossi - racconta Camilla Mozzetti su 'Il Messaggero' - sono rimasti nell’area di via dei Fori Imperiali, a debita distanza dai rivali olandesi. Poco prima di mezzanotte i poliziotti hanno fatto salire i tifosi del Feyenoord a bordo di due loro pullman blu e li hanno portati negli alberghi sotto una stretta vigilanza.

In questo scenario (che potrebbe infiammarsi di nuovo nelle prossime ore con un centinaio di hooligans olandesi che dovrebbe arrivare oggi) si è svolto ieri mattina in Prefettura una nuova riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza con all’ordine del giorno le ultime modifiche a un piano che, in realtà, è in essere già da un paio di giorni. Quindi controlli capillari alle stazioni, Termini e Tiburtina in primis, in ragione della presenza di una frangia di tifosi olandesi a Napoli. Ne consegue che il Centro sarà letteralmente blindato. Il dispositivo di sicurezza - che prevede un’estensione dei servizi come dalla Questura hanno precisato in sede di Comitato - si compone di almeno 1.500 figure, tra agenti di polizia, militari dei carabinieri e della guardia di finanza.