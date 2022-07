“Hanno entrambi un amore”. Ma le valigie le fa il capitano

La casa resta a lei, insieme ai tre figli scrivono Mauro Evangelisti e Gianluca Lengua su Il Messaggero. Sarà lui a trovare una nuova sistemazione e verserà comunque un assegno a lei. La crisi è esplosa cinque mesi fa: Francesco ha letto sullo smartphone di Ilary alcuni messaggi sospetti, quesi un'impresa nell'epoca di password e impronte per sbloccare il telefono. Lui è andato a consolarsi dall'altra, più giovane. Ecco raccontata la fine di un matrimonio. Ma Francesco e Ilary sono (erano) la coppia reale di Roma, quella che il 19 giugno 2005 bloccò la città per dirsi sì. Lei è stata accostata addirittura all'attore Luca Marinelli, ma che ci sia un altro amore è noto. Lui si è innamorato di Noemi, così somigliante a Ilary ma molto più giovane. Gli specialisti del gossip hanno avvistato Francesco e Noemi a Santa Severa (mentre Ilary presentava l'Isola dei Famosi), ma anche all'Olimpico, all'impresa romanista di Tirana, a Monte Carlo. Secondo il settimanale "Chi", due giorni fa lui si è fatto accompagnare da un amico, su una Smart, a casa della nuova fiamma dove è rimasto fino alle 2.30. Per par condicio Ilary ha una storia con un giovane definito "aitante". La separazione era nell’aria da mesi, famigliari e amici sapevano tutto. Una situazione che ha creato solamente imbarazzo nell’entourage della coppia.