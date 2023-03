Guaio Mourinho: Karsdorp ancora ko

Non è stagione. E adesso, per Rick Karsdorp potrebbe anche essersi conclusa in anticipo. Il terzino giallorosso, che nei giorni scorsi era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre la frattura delle ossa nasali riportata durante il match con la Real Sociedad, ieri è stato operato in seguito alla lesione del menisco interno del ginocchio sinistro rimediata nella stessa azione. Un intervento che normalmente come diagnosi comporta 30-40 giorni di stop, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Il problema è che l'olandese era già stato operato a settembre alla stessa gamba dopo aver riportato lo il medesimo infortunio durante Roma-Helsinki. Quello che doveva essere quindi un semplice intervento in artroscopia, si è trasformato ieri in qualcosa di più complicato. Il Professor Georg Ahlbäumer, che lo ha operato presso la Klinik Gut di St. Moritz, questa volta ha dovuto procedere con una sutura meniscale, una procedura che allunga inevitabilmente i tempi di recupero almeno a due mesi. Calendario alla mano, si arriva così alla terza settimana di maggio. Con il campionato che si conclude il 4 giugno, vien da sé che la stagione è ampiamente compromessa. Un calvario quest'annata di Rick. Dal primo ko a settembre, all'esclusione a novembre dopo il litigio con Mourinho a Reggio Emilia, sino ad essere una sorta di separato in casa fino alla conclusione del mercato invernale per poi essere reintegrato. Tempo 7 gare ed è calato nuovamente il sipario.