Greta Scarano sarà Ilary Blasi nella serie sulla famiglia Totti

Trentatre anni, romana, occhi azzurrissimi e grinta da vendere, Greta Scarano interpreterà Ilary Blasi nella serie Un capitano su Francesco Totti accanto al protagonista Pietro Castellitto, come riporta Il Messaggero.

Una ragazza tosta per interpretare un’altra ragazza tosta. Greta, cresciuta in una famiglia di fede romanista, appassionata e cinefila, è un’attrice versatile e sempre pronta a mettersi in gioco in ruoli anche difficili.

Il nome di Greta nel ruolo strategico della vulcanica moglie Ilary, a fianco di Francesco dal 2003 e madre dei suoi tre figli, è solo l’ultimo arrivato nel cast che schiera anche Monica Guerritore nei panni della mamma di Totti, la mitica Fiorella, Giorgio Colangeli in quelli del padre Enzo (da giovani saranno interpretati rispettivamente da Eugenia Costantini e Federico Tocci), Gianmarco Tognazzi nella parte di Luciano Spalletti.