Gravina: “Questo Europeo come il Recovery, l’11 giugno la vita ripartirà”

Le parole del presidente della FIGC: "Stiamo lavorando perché ad agosto gli stadi si possano nuovamente riempire"

Che valore ha l’Europeo che parte tra nove giorni? Un grande segnale di speranza. Questo Europeo è un po’ il Recovery del calcio italiano. L’11 giugno tutto il mondo ci guarderà e penserà che la vita riparte. Il primo grande evento calcistico in Italia con il pubblico allo stadio, seppure in percentuale ridotta. Stiamo lavorando perché ad agosto gli stadi si possano nuovamente riempire.

Non siamo tra le favorite, ma possiamo giocarcela con tutte, corretto? Ce la dobbiamo giocare . E’ vero, il nostro è un progetto ancora in evoluzione, ma i nostri ragazzi riusciranno ad andare anche oltre le proprie possibilità.

Cosa ci manca? Di investire in settori giovanili e infrastrutture. Lo diciamo da anni, ma non lo abbiamo ancora capito. In più, serve il senso di responsabilità per un progetto di riforma complessivo dei nostri campionati.