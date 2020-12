Grande chance da non perdere

Oggi a Bergamo, contro l’Atalanta, la Roma rischia molto, ma si gioca anche una grande possibilità. Non solo è il vero esame sull’attuale posizione in classifica, ma anche una verifica contro il più ostico degli avversari, della possibilità di mantenere continuità e concentrazione sul proprio gioco, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero, nella sua rubrica ‘Curva Sud’.

Gli ultimi due risultati hanno portato punti e ottimismo., soprattutto la scelta (obbligata) di far giocare Pellegrini più avanti ha fatto capire che la Roma può ancora migliorare sul piano di gioco, non solo offensivo. Molto dipende dalle condizioni di forma di Pedro, considerando Dzeko e Mkhitaryan difficilmente sostituibili, però Fonseca ha a disposizione molte possibilità per cambiare in corsa. Proprio questa caratteristica, però, sembra la più debole di Fonseca, e contro l’Atalanta dovrà capire in fretta, perché Gasperini non permette tempi morti.