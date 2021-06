Gli Under 17 sono campioni d’Italia

Falasca, Liburdi e D'Alessio: la Roma batte il Genoa e si aggiudica il titolo nazionale

La Roma Under 17 è Campione d'Italia dopo aver battuto il Genoa 3-1 allo stadio Bruno Benelli di Ravenna nella finale unica del campionato nazionale. Come riporta Gianluca Lengua ne Il Messaggero, la squadra allenata dall'ex Lazio Konko nulla ha potuto contro i ragazzi di Piccareta che per l'ottava volta nella storia hanno portato a casa il tricolore. La partita, a senso unico, si è messa in discesa al 14' con un gol di Falasca, il raddoppio è arrivato nella ripresa con Liburdi e a calare il tris ci ha pensato D'Alessio. Una vittoria che sa di vendetta dopo la dolorosa sconfitta di due giorni fa dell'Under 18 giallorossa (2-1), che è stata battuta nella finale scudetto proprio dai suoi pari età del Genoa.