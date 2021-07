Gli azzurri al Quirinale. Niente giro in pullman

Ci sarà il discorso ufficiale di Mattarella che poi consegnerà un encomio. Presente anche Berrettini

La variante Delta corre forte e il diktat è scoraggiare ogni tipo di assembramento. E allora ci può accontentare anche di veder sfilare il pullman. Lo scalo romano che si trasforma in tricolore, saluti, incredulità, baci, abbracci, sorrisi. Poi in pullman sulla Roma-Fiumicino per tornare in Città, tutto da documentare rigorosamente sui social, a colpi di post e stories da condividere.

La prima tappa l'Hotel Parco dei Principi dove la Nazionale ha soggiornato per tutto il tempo in cui l'Italia ha giocato a Roma. Ad accoglierli il personale con un immenso Grazie. Il tempo di qualche foto, rigorosamente con le mascherine e di qualche abbraccio consentito e poi tutti a dormire. Qualche ora per riprendersi poi, vestiti di tutto punto, il ct Roberto Mancini, i suoi scudieri e i suoi ragazzi saliranno al Quirinale (ore 17 circa). Ad aspettarli il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella anche lui ieri a Wembley. Ieri notte ha fatto i complimenti a tutta la squadra prima di ripartire, oggi ci sarà il discorso ufficiale e poi consegnerà un encomio. L'invito nasce da ciò che la squadra ha fatto (ed il modo in cui l'ha fatto) in queste settimane, cogliendo un risultato civile che supera quello sportivo. Coesione, impegno, senso della sfida, ottimismo, responsabilità: questo agli occhi del nostro Capo dello Stato è stato l'Europeo italiano. Con loro anche Matteo Berrettini sconfitto a Wimbledon da Novak Djokovic. Poi la delegazione andrà a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Mario Draghi.