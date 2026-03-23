Gioia Angeliño, fine dell’incubo: “Non vedevo l’ora di giocare”

Dopo quasi sei mesi Angeliño è tornato a riassaporare il prato dello stadio Olimpico. L’ultima presenza in Serie A era stata quella del 28 settembre contro il Verona, poi tanti problemi a livello fisico che lo hanno tenuto fuori praticamente per tutta la stagione. Si era rivisto solamente nei minuti finali con Celtic e Panathinaikos, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Ieri, invece, è entrato in campo sull’1-0 in una partita nella quale c’era ancora da lottare. E l’Olimpico gli ha regalato una grande emozione. Appena si è tolto la pettorina gli oltre 60mila presenti hanno iniziato ad applaudirlo poi l’ovazione da parte di tutti al momento dell’ingresso in campo al 74’. Applausi anche dai giocatori in campo e in panchina. Lo spagnolo ha poi ringraziato tutti sui social: "Quanto avevo voglia di giocare di nuovo in casa! Grazie". Sotto i commenti dei compagni di squadra come Hermoso e Tsimikas oltre ad altri personaggi del mondo dello sport.