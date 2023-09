Giocatori, staff e mister in scadenza: è una Roma a tempo determinato

Mourinho? In scadenza. Pinto? Pure. Il segretario Lombardo? Non si discosta dai primi due. Se a loro si aggiungono l’intero staff tecnico, i cinque calciatori in prestito (Lukaku, Renato Sanches, Azmoun, Llorente e Kristensen) più i tre con il contratto che termina nel 2024 (Spinazzola, Rui Patricio e il terzo portiere Boer), la sensazione di una Roma giunta a un “all-in” gestionale è sempre più forte, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. E questo senza contare gli 8 elementi (Belotti, Dybala, El Shaarawy, Bove, Karsdorp, Kumbulla, Zalewski e Smalling) che a giugno, avranno 6 mesi per trovare un’intesa prima di essere liberi di firmare per altri club. Difficile dire se la Roma sia oggi all’alba della fine di un ciclo oppure pronta a cogliere in campo lo slancio per rilanciare un matrimonio che ad oggi appare trascinarsi stancamente all’epilogo. Molto, se non tutto, dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions. Restare per il sesto anno consecutivo a guardare gli altri partecipare alla competizione che dalla prossima stagione, con il nuovo format, acuirà ancora di più la distanza tra chi c’è e chi non c’è, economicamente non è più possibile. E l’operazione last-minute di Lukaku ne è la conferma: il leasing di Romelu peserà sulle casse giallorosse per 2 milioni al mese.