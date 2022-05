Giannini: “Roma, porti il bello in giro per l’Europa”

L'ex capitano: "Dopo il derby è cambiato tutto. Mourinho ha capito la città”

Ora parla di Roma, al grande pubblico. Lui che la Roma l’ha amata, vissuta, anche per lunghi anni di sofferenza. Peppe Giannini di Sky: si può dire? “Sono contento di questa opportunità, è una bella esperienza. Era un po’ che non mi facevo vedere in televisione" dice l'ex capitano giallorosso intervistato da Alessandro Angeloni su Il Messaggero.

Le sue finali da giocatore della Roma, invece, non sono state fortunate. "Nel ’91, in Coppa Uefa, abbiamo perso contro una squadra, l’Inter, che aveva tre campioni del mondo, ma ce la siamo “incartata” noi all’andata; con il Torino, in Coppa Italia, nel ’93, è una grande vittoria che non è servita, con tre gol miei inutili".

Quale rigiocherebbe? "Quella col Toro. Ripeto: non si fanno tre reti senza portare nulla a casa. È un mio grande rimpianto che mi porto dietro".

Se le diciamo Firenze, che le viene in mente? "Un’altra giornata particolare. Successo contro la Fiorentina al Franchi, 5 maggio del 1996, io faccio tre assist, la Roma vince 4-1. Poi, l’ammonizione mi fa saltare l’ultima all’Olimpico. E quella a Firenze fu la mia ultima con la maglia della Roma".

Pellegrini, il capitano, ha giocato tre semifinali europee, gente come lei, come Totti, non c’è riuscita. "Ecco, appunto. Lorenzo è capitato al posto giusto al momento giusto. Io sono arrivato alla Roma e gente come Falcao se ne stava andando, poi sono andato via io e sono tornati altri campioni. È così, ma sono fiero di quello che ho vissuto indossando quella maglia".

Le piace la Roma? "Tantissimo. È diventata una squadra vera, che può vincere un trofeo. Lo meriterebbe".

Mourinho è l’artefice di tutto? "Ha dato un bel contributo. È un uomo schietto, diretto, a Roma piace uno così. Un trascinatore, si è calato nel popolo, ha saputo prenderlo. Così come ha fatto con la squadra, rischiando: l’ha maltratta cercando la reazione e alla fine ce l’ha avuta".

Qual è stato il punto di svolta? "Il derby. A Roma quella partita ha un significato particolare. Se la vinci, e in quel modo, cambi direzione. I giocatori prendono fiducia, l’ambiente si carica. È sempre stato così, non è mai una partita normale".

Anche tatticamente ha dato un impulso. Pensiamo a Zalewski. "Una mossa che mi ricorda quella di Eto’o con l’Inter. Mourinho è capace di portare i calciatori dalla sua parte. E oggi vediamo un trequartista che, con umiltà, fa il terzino e lo fa alla grande, come Samuel all’epoca del Triplete".

C’è uno Smalling in versione Aldair. "Secondo me deve prendersi più responsabilità, non tanto da un punto di vista tecnico ma come leadership, come guida. Lui deve tenere alta la squadra, che a volta si abbassa troppo e soffre. Deve parlare di più, comandare. Sarebbe perfetto".

Che squadra è il Feyenoord? "Una formazione senza fenomeni, ma gli olandesi sono all’avanguardia. Tatticamente intelligenti, con tradizione. Sono una scuola di tutto rispetto. La Roma è favorita, ma deve stare molto attenta".