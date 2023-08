Giannini: “Con Mazzone fu amore. Per me era un padre”

La scomparsa di Carlo Mazzone lascia un vuoto enorme in tutti quelli che lo hanno incontrato e che gli hanno voluto bene, ma anche tantissimi ricordi. E ad aprire il suo personale cassetto è stato Giuseppe Giannini, in un'intervista a 'Il Messaggero':

Ricorda il suo arrivo nello spogliatoio? "Aveva addosso grandi responsabilità. E tanti dubbi su di me. Mi confessò in maniera diretta:

'Mi hanno detto che qui te la comandi, che fai la formazione, ma io so che sono tutte bugie, credo che tu sia un bravo ragazzo'. Da quel momento è nato l’amore. Mi ha dato fiducia, qualche soddisfazione ce la siamo tolta. Peccato non siamo riusciti a vincere, ma in quegli anni era difficile, Ma per lui ho sempre dato tutto".