Giallo Mourinho e cala il silenzio

La Serie A di José Mourinho è finita a Firenze, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Con l’ammonizione incassata al Franchi, il portoghese, che era diffidato, non sarà in panchina contro lo Spezia all’Olimpico il 4 giugno. La sua ultima gara della stagione, dunque, sarà la finalissima di Budapest. Vincere l‘Europa Leagueè l’unico modo per garantirsi l’accesso in Champions e, già al fischio finale di Firenze, José ha cominciato a studiare la strategia per presentarsi al massimo della concentrazione mercoledì alla Puskas Arena. Il primo passo è stato imporre a sé stesso, a tutta la società e ai calciatori il silenzio stampa. Tiago Pinto ha seguito il diktat del suo tecnico e si è mostrato solo nel prepartita in cui ha seguito la linea dello Special One sulle condizioni di Dybala: “Se stava bene, era qui”.