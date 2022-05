Ghini: “Mourinho ci darà soddisfazioni. Lui parla a cuore e cervello”

L'attore: "Se il club lo mettesse nelle condizioni di avere quello che chiede, ci divertiremmo"

"È tanto tempo che non riusciamo ad avere una vera, sincera e concreta soddisfazione. - dice l'attore Massimo Ghini, intervistato da Gianluca Lengua su Il Messaggero - Mourinho, nonostante alcuni aspetti contraddittori, è un uomo di una tale personalità e professionalità che supera il comportamento di tanti altri allenatori".

È lui che sta facendo la differenza? "Avevamo bisogno di qualcuno che ci parlasse al cuore e al cervello. Se il club lo mettesse nelle condizioni di avere quello che chiede, ci divertiremmo".

Basta poco per arrivare al livello delle big di Serie A? "Sì, perché Milan, Inter, Juventus e Napoli non giocano un calcio che mette la Roma in difficoltà. Hanno soltanto due o tre uomini in più che ti risolvono le gare".

Mourinho sta guidando il cambiamento? "Lui è l’acquisto più importante, lo sa benissimo e dovrà far crescere i nostri calciatori. Diamogli tempo e compriamone di nuovi".

Gli consegnerebbe le chiavi di tutto? "Certo, le abbiamo messe in mano a chiunque e non le do a lui? Deve cambiare la mentalità della città. Non bisogna caricare di responsabilità una persona e poi accusarla al primo errore".

Anche i Friedkin stanno lavorando in questa direzione? "A Roma hanno sempre parlato tutti. Mourinho ha vinto ovunque e va messo nelle condizioni di essere il capo, se poi sbaglia pagherà".

Cosa possono fare i tifosi per aiutare? "Impadronirsi dello stadio come stanno facendo e provare ad uscire da questa mentalità provinciale in cui si cerca sempre di dare la colpa a qualcuno".