Georgino tratta sullo stipendio. Il Gallo aspetta l’addio di Shomu

Il conto alla rovescia è cominciato, la trattativa per Wijnaldum alla Roma procede, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Un accordo che all'inizio sembrava in discesa per gli ottimi rapporti tra i due club, si è rivelato insidioso per questioni economiche legate allo stipendio del giocatore.

Intanto Belotti ha trovato un accordo con la Roma sulla base di un contratto triennale a 2,8 milioni più bonus. Un affare fatto e che sarà comunicato solo quando Pinto riuscirà a liberare uno slot in attacco.

Il Gallo ha dato la sua disponibilità ad aspettare una decina di giorni, mettendo in stand-by Monaco, Nizza e Valencia. Dovrebbero essere sufficienti per piazzare uno tra Perez e Shomurodov. Carles ha praticamente dato l’addio, “ufficializzato” sui social dal suo barbiere. Il Celta Vigo ha trovato l’accordo con il giocatore, resta da risolvere la questione legata al trasferimento: la Roma vuole darlo solo via a titolo definitivo.

Eldor, invece, interessa al Bologna che ha proposto il prestito con opzione per l’obbligo. I rossoblù sono in attesa di una risposta nelle prossime ore, ma intanto si è fatto sotto anche il Torino. L’obiettivo (poco praticabile) è di cederlo a non meno di 15 milioni.