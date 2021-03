Gattuso ritrova tutti: Manolas e Mertens possono giocare dal 1′

Ad una sfida così importante non avrebbe mai rinunciato. Kostas Manolas prenota una maglia da titolare domani sera contro i giallorossi, scrive Pasquale Tina su “Il Messaggero”. Ha accelerato il ritmo di allenamento e scalpita per giocare da protagonista contro il suo passato. Farà le prove generali stamattina nel corso della rifinitura, ma le sensazioni sono positive. Manolas vuole esserci accanto a Koulibaly. La caviglia non gli fa più male, quindi le sue quotazioni sono in ascesa.

L’infermeria si è svuotata e la formazione farà rima con le sue certezze. Ecco perché nel reparto offensivo Mertens è leggermente favorito su Osimhen. La parola d’ordine si chiama staffetta, ma potrebbe partire ancora una volta il belga dal primo minuto. Toccherà a lui mandare in tilt la difesa giallorossa. L’altra notizia positiva è il rientro di Lozano: il messicano sarà convocato e offrirà il suo contributo nella ripresa. La sua velocità sarà un altro fattore determinante.