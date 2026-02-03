Gasperini tuona: “Chi vuole la Champions e chi vuole l’Under 23, mettetevi d’accordo”

La sfuriata arriva quando meno te l'aspetti. Perché un passo falso può capitare, soprattutto a Udine, campo ostico dove in stagione hanno già perso il Napoli e l'Atalanta. Ma se il discorso scivola sul mercato e sugli obiettivi, Gasperini cambia faccia e umore. Così quando gli viene chiesto se questo passo falso può pregiudicare la corsa al quarto posto, il tecnico - sottolinea Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - va dritto come un treno, non lasciando spazio ad incomprensioni: "Mettetevi d'accordo un attimo, altrimenti si fa fatica e si fa confusione. C'è chi chiede di arrivare tra le prime quattro e chi vuole l'Under 23, bisogna mettersi d’accordo sugli obiettivi. Perché se poi si investono delle cifre così importanti su Vaz e Venturino, va bene. Stasera erano in campo e va benissimo, però, mettetevi d'accordo perché così non funziona. Dopo si è perennemente scontenti, anche di prestazioni come questa sera. Poi se la Roma non va in Champions League si cambia l'allenatore, traguardo fallito e fine delle trasmissioni. Io lavoro con quello che mi viene dato".