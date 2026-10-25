Gian Piero Gasperini fa finta di accontentarsi. Il pari in rimonta - senza però dimenticare di essere stato a un passo dalla prima sconfitta in campionato - non gli basta, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. "A parte la prima mezz'ora, sono soddisfatto della prestazione. Il morale è al-to, la sensazione è che si sia persa un'occasione", dice senza mezzi termini il tecnico giallorosso. Con il collega Allegri che nel frattempo si innervosisce e lascia le interviste televisive, sussurrando un "non sono lucido". "Sì l'ho visto, spero non con me, non l'ho buttato fuori io", scherza Gasp. Allegri non è lucido anche per merito della Roma, che come sostiene Gasp, "a parte la prima mezz'ora", ha dominato. "I gol sono stati di qualità, arrivavamo bene con diversi giocatori e anche grazie all'energia di quelli che sono entrati nella ripresa. Anche la posizione di Soulé che ha fatto una partita straordinaria, lui come gli altri. Siamo in un gran momento, abbiamo grande convinzione e giochiamo un buon calcio". Terzo pareggio contro una big, la Roma si è abbonata. La vittoria arriverà, no? "Sono tre pari diversi ma in tutti e tre abbiamo avuto la sensazione di essere competitivi. Con l'Inter siamo andati vicini a vincerla, col Como abbiamo giocato un tempo in dieci e qui a Napoli, anche considerato il valore degli avver-sari, averla rimontata è stata una bella iniezione per noi".

Dopo Soulé, arrivano gli elogi per Balerdi: "Lui e de Roon, come ho detto dall'inizio, sono due leader. E in queste settimane il loro apporto è stato straordinario da subito. Per Marteen poteva essere facile, ma anche Balerdi è un giocatore che conosce il calcio, stavolta ha segnato pure una doppietta". Questa Roma gli piace sempre di più, anche se nelle ultime partite subisce qualche gol di troppo (sette tra Real e ieri): "Senza rischi non hai traguardi. Non so se il nostro modo di giocare è così rischioso visti anche i numeri della nostra difesa. Noi giochiamo la partita cercando di vincere".