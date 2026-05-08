Gasperini e D’Amico, colloquio prima di Roma-Atalanta. Il tecnico vuole il nuovo ds

Gasp il mercato, il futuro e il nuovo da. Prima di tutto, oltre alle questioni che riguardano il campo e la corsa Champions che vede la Roma ancora pienamente coinvolta, il tecnico giallorosso vuole parlare con la società e soprattutto capire chi sarà il nuovo ds. A scriverlo è Daniele Aloisi su Il Messaggero, che racconta come D'Amico piaccia all'allenatore giallorosso e che i due hanno avuto un lungo colloquio all'Olimpico prima di Roma-Atalanta, una chiacchierata per ricordare i vecchi tempi e non solo. Più distanti Giuntoli e Paratici. Capitolo Manna: anche lui avrebbe l'ok di Gasperini ma il contratto fino al 2029 è un ostacolo. Inoltre, il rapporto con De Laurentiis è solido e in caso di adeguamento potrebbe rimanere. Guadagna attualmente 300.000 euro più bonus, la Roma ne potrebbe mettere sul piatto almeno il doppio