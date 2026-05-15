Ryan-Gasperini, atto secondo. Mercoledì è andato in scena il primo colloquio e ieri a termine dell'allenamento c

stato un nuovo vertice. Tema dell'incontro il nodo sul ds. L'avventura di Massara è ormai al capolinea e il tempo stringeManna avrebbe messo tutti d'accordo, ma De Laurentiis ha alzato un muro invalicabile. Il ds - lusingato dall'interesse dei Friedkin - è già al lavoro per costruire il Napoli del futuro e nelle prossime settimane incontrerà la società che ha intenzione di offrirgli il rinnovo con conseguente aumento dell'ingaggio. Il secondo nome in lista è quello di D'Amico che ha avuto un contatto con Ryan nei giorni scorsi oltre che con lo stesso Gasperini. Lascerà l'Atalanta a fine stagione, ma di mezzo c'è il Milan che potrebbe salutare Tare. Gasperini, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero, si aspetta uno sprint nei prossimi giorni per iniziare a parlare di mercato. si aspetta almeno tre rinforzi in attacco. Summerville, Tel, Tzolis e Nusa i profili apprezzati. Anche perché il sacrificato per rispettare i paletti del FFP potrebbe essere Soulé. Le sirene della Premier League hanno cominciato a suonare: il Bournemouth ha chiesto informazioni, ma la squadra più interessata è l'Aston Villa. A tenere banco anche la questione dei rinnovi, Oltre a Dybala puntano alla permanenza anche Pellegrini e Celik. Il numero sette non ha ancora ricevuto una chiamata. Spiragli anche per Zeki. La Roma non ha intenzione di andare oltre la prima offerta già presentata da 2,5 milioni. . Chi invece rimarrà è Hermoso, il club è pronto ad esercitare la clausola unilaterale. Ryana Friedkin rimarrà nella capitale almeno fino al derby che vedrà allo stadio. Prevista una rivoluzione nello staff medico, Riccardo Del Vescovo è il nome in pole per diventare nuovo responsabile. Per il settore giovanile occhi su Sbravati.