Max Allegri è l'allenatore che Gian Piero Gasperini ha incontrato più volte nella sua lunga carriera. Trentuno partite faccia a faccia, con la vista che partiva da differenti panchine e per diversi obiettivi. Non è andata sempre bene per l'attuale tecnico della Roma: sei le vittorie, undici i pareggi, quattordici le sconfitte, con una media punti di 0,94 e con un ultimo successo che risale al 27 novembre 2021 (Juve-Atalanta 0-1). Oggi, al Maradona, c'è in ballo qualcosa di grande, probabilmente per entrambi: per il Napoli, vista la sua storia recente, per la Roma in funzione delle sue ambizioni dopo la conquista del posto in Champions nella scorsa stagione. In casa giallorossa contro l'Inter è rimasto l'amaro in bocca a Gasp, che ha dilapidato un tesoretto di due gol di vantaggio, con il Como è arrivato uno 0-0 dopo aver dominato per buona parte di gara per poi ritrovarsi a difendere in dieci contro undici. Lo scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Per la Roma è una grande prova di maturità, a Napoli ha la possibilità di mostrare le sue reali ambizioni, la sua forza negli uomini e nel gioco. Si vuole invertire definitivamente la tendenza che vedeva la Roma quasi mai vincitrice contro le big.