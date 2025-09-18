Gasp decide tra El Shaarawy e El Aynaoui

Meno tre al derby e Gasperini studia le mosse per sostituire Dybala. Tre le ipotesi: la prima è quella di rivedere El Shaarawy al fianco di Soulé come nelle prime due giornate. Sul tavolo anche le opzioni El Aynaoui o Angelino alto a sinistra con Tsimikas alle sue spalle. Nelle prossime ore il tecnico scioglierà gli ultimi dubbi. Oltre a Paulo - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - non ci sarà neanche Bailey che anche ieri ha svolto terapie e punta a tornare tra Nizza e Verona.