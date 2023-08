Friedkin, partnership con la Ryder Cup 2023

Le parole del presidente: "La nostra passione per la città è testimoniata dagli investimenti fatti in favore dell'AS Roma"

Il Friedkin Group diventa partner della Ryder Cup 2023. L'evento di golf si terrà dal 29 settembre al 1° ottobre e grazie a questa intesa il merchandising della manifestazione sarà disponibile all'interno degli As Roma store, scrive Il Messaggero. Queste le parole di Dan Friedkin: "La nostra passione per la città è testimoniata dagli investimenti fatti in favore dell'AS Roma e siamo contenti che gli appassionati potranno vivere uno degli eventi più importanti del mondo del golf. Il Friedkin Group condivide inoltre con la Ryder Cup l'impegno di far crescere il gioco a livello giovanile".