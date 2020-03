Friedkin-Pallotta, avanti verso la firma

Prosegue la stesura degli accordi tra gli studi legali di James Pallotta e Dan Friedkin per arrivare alla firma del preliminare (signing), scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, il primo step che innescherà la cessione della Roma.

Intanto, nella giornata di ieri è circolata un’indiscrezione secondo cui la cessione potrebbe subire rallentamenti per via del caos che sta travolgendo il calcio italiano (stadi a porte chiuse e slittamento delle partite), un danno d’immagine alla Serie A che potrebbe essere usato da Friedkin per un’offerta a ribasso.

“Non ne so nulla” assicura il presidente Pallotta che con un eufemismo ha definito la Lega di Serie A “pensierosa“.