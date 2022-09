Friedkin, addio alla Borsa. Spazio al piano stile Nba

Si tratta di un giorno storico per il club che non solo risparmierà fino a 3 milioni l’anno, ma sarà più snella e competitiva a livello internazionale

Si tratta di un giorno storico per la Roma che non solo risparmierà fino a 3 milioni l’anno, ma sarà più snella e competitiva a livello internazionale. È come essersi liberati di un fardello che appesantiva la gestione societaria, non il massimo per un club che si sta ristrutturando per competere con i top team europei. E l’uscita dalla Borsa era uno step obbligato che il presidente Dan Friedkin aveva pianificato sin da quando aveva acquistato il club nell’agosto del 2020.