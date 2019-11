Francesco cerca i Totti di domani

Francesco Totti ritorna nel calcio che conta. Dopo essersi lasciato malamente con la Roma lo scorso 17 giugno dopo 30 anni di attività, vuole rientrare nel pallone dalla porta principale e vuole farlo tramite il mondo degli intermediari sportivi. L’ex capitano giallorosso ha sempre avuto un occhio allenato nel riconoscere giovani talenti che hanno tutte le carte in regola per sbocciare, ma non ha mai coltivato questa qualità per renderla un vero e proprio lavoro.

Come scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, durante un viaggio a Londra assieme alla moglie Ilary Blasi, Francesco ha fatto visita alla Stellar Group, la più grande agenzia di consulenza calcistica della Gran Bretagna che assiste atleti come Bale, Shaw e Pickford.

Non è semplice nemmeno per chi si chiama FrancescoTotti entrare con successo nel mondo delle consulenze sportive, per farlo c’è bisogno di esperienza e di chi la materia la conosce da anni. Ed è per questo che l’idea dell’ex numero 10 sarebbe quelladi fondare una sede in Italia della Stellar Group assieme ad altri due procuratori italiani. La nuova agenzia avrà al suo interno scout e osservatori pronti a girare per il mondo per scovare nuovi talenti che Totti visionerà uno ad uno e assisterà, svelandogli tutti i trucchi delmestiere. Non è ancora chiaro se Francesco comincerà a studiare per l’esame di agente Fifa o se presterà solamente il nome al progetto, ma se le cose dovessero decollare non è esclusa una full immersion tra regolamenti, statuti e codici etici. Un progetto ambizioso in cui è inclusa anche la Totti Soccer School alla Longarina.

Un’attenzione particolare verrà riposta su tutti i giovani calciatori che frequentano la scuola calcio dell’ex numero 10 di cui il fratello Riccardo è presidente: crescere un talento in casa e magari consegnarlo al grande calcio internazionale può essere solo un motivo di soddisfazione, come è successo con Federico Barba che oggi gioca in Spagna al Real Valladolid. Anche Florenzi ci ha trascorso un anno e, proprio in questa stagione, Valerio Mariotti recentemente convocato al centro federale territoriale di San Basilio nella selezione Under 14.