Fonseca: “Via Petrachi sono rimasto da solo”

Il tecnico portoghese, ormai ex giallorosso, ripercorre alcuni momenti della sua esperienza a Trigoria. Su Dzeko: "Abbiamo deciso di togliergli la fascia"

"Il momento più difficile alla Roma è quando è andato via Petrachi perché ho diretto la squadra senza avere appoggi". Paulo Fonseca racconta a Sky Sport la sua verità ripercorrendo alcune tappe in giallorosso, come riporta stamattina Gianluca Lengua su Il Messaggero. "È stato facile capire che il mio ciclo alla Roma sarebbe presto finito. È stato un processo normale, quando è arrivato Tiago Pinto a gennaio abbiamo sempre parlato in maniera diretta". Tra gli ostacoli il litigio con Dzeko: "I problemi ci sono in tutte le squadre e insieme alla società abbiamo scelto di togliergli la fascia. Poi la situazione è stata risolta".