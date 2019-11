Fonseca va oltre ogni ingiustizia: “Abbiamo pagato i nostri errori”

“Non voglio scuse, né per questa gara né per quella dell’andata. Il risultato è ingiusto come all’Olimpico, ma stavolta paghiamo i nostri errori. Anche se ho rivisto le immagini: la palla mi sembra fuori“. Fonseca è amareggiato. Non gli è piaciuta la Roma: “Non abbiamo sfruttato alcune ripartenze ed è mancata la concentrazione nell’azione finale, quando non è stata recuperata la posizione”.

Ora punta all’en plein, pure se ai giallorossi, scrive Ugo Trani su Il Messaggero, bastano 4 punti per la promozione: “Dobbiamo vincere le ultime due“. Fazio (11° marcatore stagionale) rimane ottimista: “Se giochiamo così, ci toglieremo soddisfazioni“. Deluso Pastore: “Fa male perdere così, dobbiamo rifarci ad Istanbul“.

La Roma a metà mattinata sarà di nuovo in campo al Borussia Park prima di rientrare in Italia (charter da Dusseldorf per Bologna e pullman per Parma). Fonseca accoglierà in ritiro anche Spinazzola: per lui solo un semplice affaticamento.