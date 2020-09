Fonseca va all’incasso

“Va bene così“. Fonseca, prima di elogiare il comportamento della Roma in diretta tv, si è complimentato con i giocatori negli spogliatoi, scrive Ugo TRani su Il Messaggero.

Promossi, dunque, dal tecnico per l’interpretazione del match contro la Juve. Stesso concetto che il ceo Fienga ha girato proprio al portoghese: lo spirito giallorosso contro i campioni d’Italia è piaciuto ai Friedkin.

Messaggi diretti e di rimbalzo che allentano la pressione sull’allenatore finito subito sotto processo.

La questione del possibile ribaltone in panchina è quindi accantonata. E, almeno per il momento non è più d’attualità. Sarebbe sbagliato, però, dire che il 2-2 dell’Olimpico abbia convinto la nuova proprietà a voltare pagina.

Fonseca ha rafforzato la sua posizione nei confronti della squadra e, in parte, anche della società. Ma per il futuro della Roma conta soprattutto il suo rapporto con i Friedkin. Da (ri)conquistare.

Il portoghese, analizzata con Fienga la sfida contro la Juve, si augura di essere accontentato nell’ultima settimana di mercato. Anche a metà. Il ceo giallorosso ha preso atto delle lacune in alcuni ruoli. Inizialmente l’allenatore avrebbe voluto 4 rinforzi: centrale difensivo esperto, laterale destro, regista di ruolo e centravanti di scorta. Adesso dovrebbe incassarne solo 2: il difensore da piazzare in mezzo alla linea arretrata e il vice Dzeko. Non è certo che sia ascoltato sui nomi. Solo Smalling, il preferito come centrale, è ancora in ballo. È in arrivo Mayoral che, prima di sbarcare in prestito nella Capitale (1 milione subito e 12 per il riscatto), deve rinnovare con il Real (contratto in scadenza a fine giugno).

Su Smalling c’è anche l’Inter ed ecco che in corsa restano Verissimo del Santos e Marcao del Galatasaray. La Roma avrebbe bisogno anche di altro per completare la rosa. A destra Santon, Peres e Karsdorp non danno garanzie tattiche e fisiche. Mollato, la scorsa settimana, Arias che è passato in prestito al Bayer Leverkusen. E, nel gruppo, manca sempre la figura del play. Domenica in regia si è abbassato Pellegrini.