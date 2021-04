Fonseca, una ripresa di consolazione: “È stata dura, ma ho visto personalità”

Il tecnico: "Non sono contento del risultato perché non abbiamo vinto, ma della prestazione sì"

Tanto basta a Fonseca per dirsi soddisfatto della prova della squadra: "Abbiamo provato a fare pressione alta contro una squadra fortissima. Abbiamo fatto una partita con personalità contro una squadra con cui non è facile giocare". L'analisi di Paulo per una volta non convince. L'Atalanta ha dominato in lungo e largo, facendo harakiri con il doppio giallo di Gosens che inizialmente l'arbitro Calvarese non aveva ravveduto (decisivo intervento Var). Il portoghese, però, vede il bicchiere mezzo pieno: "La partita mi ha dato segnali positivi, la squadra ha mostrato personalità. Adesso c'è il Cagliari, penso che possiamo recuperare giocatori infortunati e vogliamo arrivare bene alla partita con il Manchester United. Il Milan ha fatto due buone partite contro di loro, principalmente in casa. Ho visto quasi tutte le partite degli inglesi in questa stagione, dopo domenica inizierò a prepararla nel miglior modo. Dobbiamo studiare la formula per dar loro fastidio, Penso che la squadra però ha dimostrato sempre coraggio e personalità, nella ripresa abbiamo fatto meglio e poi dopo il rosso abbiamo avuto più occasioni per fare gol".