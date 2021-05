Fonseca, ultima chance con una big: “I nostri tifosi meritano questo regalo”

Il tecnico rischia di andare via senza aver mai battuto una grande: "Tutta la squadra vuole questa vittoria"

Un copione già visto. Gioca, crea, fallisce e puntualmente subisce. Anche la trasferta di Milano contro i neo campioni d'Italia dell'Inter si conclude con un ko . Restano quattro i punti conquistati dalla Roma negli scontri diretti (che ne mettevano in palio 33) in stagione, due invece il misero vantaggio sul Sassuolo. Rimane il derby, ultima chance per una misera consolazione dopo un campionato anonimo, conclusosi per il secondo anno consecutivo alla ventinovesima giornata, scrive Stefano Carina su "Il Messaggero".

A 180 minuti dal termine della stagione, senza obiettivi se non quello di mantenere il settimo posto per accedere alla serie C delle coppe europee, la neonata Conference League, spazio alla retorica del derby che caratterizza domande e risposte: "Quanta voglia abbiamo di fare un regalo ai tifosi? Molta, la squadra vuole vincere questa partita", assicura Fonseca. Sembra esser tornati indietro agli anni '90, quando la stracittadina era l'unico momento nel quale regalare una scossa alla stagione. Anche Kumbulla vede nella partita di sabato la possibilità di riscatto: "Aspettiamo questa gara con ansia. Non vediamo l'ora di scendere in campo, vogliamo vincerlo anche per i tifosi che ci guarderanno da casa".