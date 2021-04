Fonseca, tre giorni per il futuro: “Guai a difenderci con l’Ajax”

Con la testa all’Ajax, Fonseca si prende i tre punti che gli permettono di rimanere agganciato, in qualche modo, al treno Champions in campionato. Partita difficile quella contro il Bologna, dove ancora una volta i giallorossi hanno raccolto più di quello che avevano prodotto. Paulo non lo nasconde: “Abbiamo cambiato molti giocatori, era importante far riposare chi aveva giocato. Primi 25-30 minuti abbiamo avuto difficoltà ma dopo abbiamo riequilibrato e nella ripresa abbiamo creato più occasioni per vincere” riporta Stefano Carina su Il Messaggero. La testa vola (se già non lo era ieri) all’impegno con l’Ajax: “Sarà una partita difficile, loro in attacco sono fortissimi. Dobbiamo essere concentrati difensivamente e non commettere errori. Dobbiamo giocare al 100%, la squadra deve capire che la qualificazione non è chiusa”.

È da giovedì che lo ripete. Quasi avesse colto nel gruppo qualcosa che non lo convince. Di certo il ritorno di Mkhitaryan lo tranquillizza: “Aveva fatto soltanto un allenamento con noi, l’ho fatto giocare poco ma penso che sarà importante averlo disponibile. Poi valuteremo insieme”. L’impressione è che l’armeno giocherà dal primo minuto con al fianco Pellegrini, dietro Dzeko. Anche perché difendersi sarà importante come segnare: “Se pensiamo soltanto a non prendere gol, poi le cose potrebbero complicarsi e non andare bene. Sarà molto importante segnare”.