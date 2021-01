Fonseca-squadra: lungo confronto per non avere alibi

L’avvicinamento alla partita con lo Spezia è stato più complicato del previsto. Da un lato i problemi muscolari di Mkhitaryan e Pedro, dall’altro il confronto tra squadra e Fonseca che ha fatto slittare l’allenamento al pomeriggio, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Il tema della discussione è stato l’allontanamento dell’ex team manager Gombar. La squadra ritiene che nella gaffe delle sei sostituzioni abbia contribuito anche lo staff di Fonseca. Un confronto che apparentemente non mina il rapporto tra la squadra e Fonseca. I giocatori infatti sono con il tecnico, ma il suo destino è in mano alla società, che continua a non comunicare.