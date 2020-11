Fonseca sorride: “Ora abbiamo un’identità”. Ibanez-Mancini, guai muscolari da valutare

Nonostante l’assenza della spina dorsale della Roma, Paulo Fonseca è riuscito a dimostrare come, con i giusti accorgimenti tattici, sia possibile portare a casa il risultato attraverso un gioco esaltante, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Il tecnico portoghese infatti ha saputo ben compensare la mancanza di giocatori chiave come Dzeko e Smalling, mandando in campo la miglior Roma possibile che ha chiuso la pratica Parma in 45 minuti. “Dzeko è importante, ma è fondamentale vedere che la nostra identità non cambia con altri calciatori. La squadra sta giocando in maniera positiva, è sempre compatta e sceglie bene il momento per pressare. Dobbiamo fare più gol viste le tante situazioni che creiamo“.

Fonseca può esser soddisfatto, anche se ora dovrà fare i conti con le possibili assenze di Mancini e Ibanez, i quali hanno accusati problemi muscolari e che saranno valutati in settimana per la trasferta di Europa League.