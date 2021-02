Fonseca ritrova Cristante e col Braga pensa a El Shaarawy. Zaniolo corre sul campo

Il tour de force della Roma continua e giovedì arriva il Braga in Europa League. L’unico verso il recupero è soltanto Cristante, difficile che ce la faccia Kumbulla. Chi spera in una chance è El Shaarawy. Il vantaggio dell’andata, scrive Stefano Carina su “Il Messaggero”, permetterà un minimo di rotazione e il Faraone conta di aumentare il proprio minutaggio. Intanto a cinque mesi dall’operazione Zaniolo ha ripreso a correre sul campo entrando, così, nell’ultima fase di recupero. In conference call il professor Fink si è sincerato della sue condizioni. La visita è fissata per metà marzo a Roma. Zaniolo vorrebbe ridurre il percorso di rientro di una ventina di giorni rispetto a quello stilato (7 maggio).