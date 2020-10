Fonseca rilancia la Roma 2

In Svizzera, contro lo Young Boys, l’ha vinta con l’inserimento dei titolari dopo aver provato inizialmente con le seconde linee; stasera, contro il Cska, Paulo Fonseca, vuole concedere il bis a qualche suo ragazzo, che la settimana scorsa ha steccato, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero.

Fonseca si aspetta molto, ad esempio, da Borja Mayoral, che nella sua prima uscita europea è apparso un corpo estraneo. “Borja è giovane, ha bisogno di adattarsi. Ha giocato in una realtà diversa da questa: contro lo Young Boys ha lavorato molto su un campo sintetico, è stato difficile per lui ma ho grande fiducia, dobbiamo capire che è un giovane che ha bisogno di tempo“, le parole del tecnico.

Nuova chance anche per Pau Lopez, scavalcato in campionato da Mirante. Coppa degli spagnoli in generale, visto che questa sera all’Olimpico vedremo anche Villar (al fianco di Cristante) e Carles Perez, anche se quest’ultimo è stato ultimamente debilitato dalla tonsillite. Il turnover, dunque, è scontato, è l’arma dell’allenatore, che ha il compito di centellinare le forze dei titolari per la scalata al quarto posto e questo non vale solo per Dzeko, stasera dovrebbero riposare anche Pellegrini, Kumbulla e Pedro, che la settimana scorsa era stato impiegato tra i titolari (stavolta dovrebbe toccare a Mkhitaryan).

La buona notizia è che in questa Roma sperimentale, ci sarà il ritorno di un vecchio leader, Smalling. Che dovrà dare il suo contributo di esperienza e classe, per evitare gol che, in questa fase, sembrano essere il vero punto debole della Roma. L’inglese dovrà stabilizzare la difesa (a tre o a quattro), che incassa spesso reti, specie da palle inattive.

“E’ importantissimo per noi vincere contro il Cska per rimanere al primo posto del gruppo. E’ anche importante migliorare in difesa. – dice Fonseca – Dobbiamo essere una squadra più concentrata quando iniziamo le partite, perché è troppo importante rimanere con la porta inviolata. Stiamo lavorando per essere una più efficienti in questo tipo di situazioni“. Messaggio chiaro.