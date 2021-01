Fonseca, rigore di Capodanno

“Secondo te dove lo festeggia il Capodanno Toninho Cerezo? Secondo me dorme perché è un professionista“. La domanda cult di ogni tifoso romanista tratta dal film Vacanze di Natale ’83 è tornata puntualmente anche quest’anno e ha visto protagonista il giovane centrocampista spagnolo Gonzalo Villar. “Secondo te dove passa il Capodanno Villar? Per me dorme perché è un professionista” ha scritto scherzosamente un tifoso sul profilo instagram del calciatore. La risposta a sorpresa del giallorosso non si è fatta attendere “A mezzanotte e un minuto a letto, confermato“, scrive Andrea Nebuloso su Il Messaggero.

Un botta e risposta che ha particolarmente divertito i fans della Roma i quali hanno potuto curiosare, sempre sui canali social, su come hanno trascorso l’ultima serata dell’anno anche gli altri propri beniamini. Un Capodanno tra le mure domestiche per tutti i componenti della rosa, del resto le norme Covid e il ritorno in campo previsto per oggi pomeriggio non permettevano di festeggiare in altro modo. Davvero elegante il tecnico Paulo Fonseca che su Instagram ha postato una foto, calice in mano, in compagnia della moglie Katerina. Non si è fatto attendere il suo messaggio alla squadra: “Divertitevi, ma senza esagerare e poi tutti a letto presto. Pensate al campionato“.

Hanno deciso di trascorrere il primo dell’anno insieme gli spagnolo Pedro, la splendida compagna Carolina Martin e l’attaccante Borja Mayoral, Davide Santon e la moglie Chloe Sanderson. Cena insieme anche per i difensori Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola.