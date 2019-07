Fonseca, retromarcia su Florenzi

Il Gubbio (serie C) non è né il Tor Sapienza tantomeno il Trastevere e le indicazioni che arrivano dal terzo test stagionale (vinto 3-0) sono dunque più interessanti rispetto alle precedenti,scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Fonseca insiste sul possesso e il giro-palla, chiedendo ripetutamente a Diawara, al debutto, di farsi trovare nel vivo del gioco che si sviluppa in modo leggermente diverso rispetto alle prime uscite. Il pressing è infatti meno accentuato e il ritmo ne risente. I due esterni del tridente offensivo (Perotti e Defrel) sono più stretti dietro la punta centrale (Dzeko, in versione capitano) mentre Zaniolo, che il tecnico schiera trequartista (sul ruolo, Petrachi ha tranquillizzato Nicolò), si abbassa meno sulla mediana.

Perotti cerca sempre il dribbling verso l’interno mentre Santon e Spinazzola (come Florenzi e Kolarov nella ripresa) si confermano molto alti. Se questo agevola le linee di passaggio in fase di possesso, quando la Roma perde palla i due appaiono in ritardo, favorendo così un paio di conclusioni insidiose del Gubbio. Il risultato è la cosa che conta meno ma i giallorossi sbloccano la gara con Fazio al 14′: gol in terzo tempo dell’argentino che prende il tempo alla difesa a zona degli umbri, accarezzando di testa la parabola di Perotti.

In difesa la Roma sta pensando d’intervenire ancora: la pista Demiral – con Alderwereild in salita – va tenuta in considerazione anche se le richieste della Juventus (30 milioni) appaiono eccessive. Ieri Fonseca ha provato per la prima volta Florenzi come esterno basso. Si pensa a Hysaj ma solo se la Roma cede uno tra Karsdorp o Florenzi.