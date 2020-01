Fonseca punta il dito sugli attaccanti e chiede aiuto: “Servono due giocatori”

Paulo Fonseca è “preoccupato”. Eufemismo, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. È più che preoccupato e anche un po’ arrabbiato.

Lo è per il derby, per le condizioni fisiche con cui ci arriva, per avere gli uomini contati e quelli a disposizione non sono in grande spolvero. Inoltre s’è fatto male pure Diawara (ginocchio) e oggi se ne saprà di più. “Speriamo di recuperalo, ma dobbiamo capire cosa s’è fatto“, lo speranzoso Fonseca.

Il tecnico guarda avanti, il derby ok, ma il resto del campionato? “Servono due giocatori. Speriamo di prenderli, ne abbiamo bisogno“, il grido di dolore di Paulo è chiaro e tondo. “In attacco, sugli esterni, non abbiamo più alternative. A sinistra c’è solo Kluivert“.

Quindi, uno più uno, più uno ed ecco perché Paulo è tanto preoccupato, la batosta presa contro la Juve è quasi un dettaglio. “Contro i bianconeri c’è stata differenza di qualità: loro hanno creato e realizzato, noi ci siamo fermati a trenta metri dalla porta. Fino a lì bene, poi male nelle conclusioni, nell’efficacia, questa è la differenza“.