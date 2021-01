Fonseca pensa ai rinforzi: “La società conosce i nomi…”

In conferenza stampa Fonseca ha parlato anche di mercato: “Parlo sempre con Pinto e la società, sanno i giocatori di cui ho bisogno. A Tiago ho dato dei nomi che potrebbero migliorare la squadra, vediamo cosa accade”.

Il messaggio è chiaro, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Il tecnico parla al plurale, quindi i reparti da migliorare sono più di uno e vuole calciatori pronti. Per Fonseca il futuro è adesso, ma non va sottovalutato di come il portoghese abbia fiutato che questo sia un campionato anomale.

Con Karsdorp tornato a buoni livelli la precedenza per Fonseca va all’esterno offensivo. Meglio, dunque, cercare un sostituto di Pedro o di Mkhitaryan. Senza l’ostacolo commissioni Reynolds o Celik sarebbero già a Trigoria. Fonseca spinge per avere subito uno tra El Shaarawy e Bernard.