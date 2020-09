Fonseca non fa calcoli per il Verona e valuta la difesa a tre con Kumbulla

A Paulo Fonseca sta preparando la prima di campionato contro il Verona (sabato ore 20.45) senza tenere conto delle operazioni di mercato in entrata e uscita, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Ad oggi, l’unico volto nuovo che potrebbe scendere in campo al Bentegodi è Kumbulla che permetterà al portoghese sia di schierarsi con la difesa a tre che di evitare a Cristante di giocare fuori ruolo come accaduto nelle amichevoli contro Cagliari e Frosinone.

Ma il nodo da sciogliere è sulla corsia di destra perché Bruno Peres è tornato ad allenarsi solo ieri dopo un lungo stop dovuto al Covid-19 e Santon non è al massimo della forma. L’unico a disposizione è Karsdorp che, però, è molto vicino a chiudere con il Genoa. Se, invece, nelle prossime ore dovesse arrivare De Sciglio dalla Juventus allora avrebbe qualche chance, ma i tempi così stretti riducono di molto le probabilità di un esordio a Verona.

Kumbulla avrà solo due giorni per allenarsi con la squadra (oggi seduta ore 10) e comprendere parte dei meccanismi di gioco di Fonseca, se dovesse essere giudicato non pronto, allora l’ipotesi è quella del 4-2-3-1 (stesso modulo e stessi uomini utilizzati nel primo tempo di Cagliari): in difesa Karsdorp, Mancini, Ibanez e Spinazzola; Cristante giocherebbe a centrocampo accanto a Diawara; sulla trequarti destra Pellegrini, al centro Veretout, a sinistra Mkhitaryan; davanti Dzeko.