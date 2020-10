Fonseca: “L’obiettivo massimo è il quarto posto”

Inzaghi ha le idee chiare (“risultato bugiardo“) e Fonseca pure. “Voglio essere equilibrato e realista. Ci sono due squadre che hanno fatto investimenti importanti e diversi. Poi ci sono squadre, come la Roma, che vogliono andare in Champions e possono fare una buona stagione. Vogliamo migliorarci rispetto allo scorso anno e fare meglio” come riporta Il Messaggero.

La Roma è cresciuta, ora è tornata a giocare con la difesa a quattro. “La squadra ha dimostrato di poter avere due moduli. Dipenderà però anche dagli avversari“. E’ il campionato delle sorprese, c’è il Milan in testa e la Roma sarà avversaria dei rossoneri la prossima.