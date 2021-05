Fonseca, la difesa dopo la figuraccia: “Non ho una rosa da quarto posto”

Ci sarebbe da spiegare perché i due campionati sono durati 30 giornate anziché 38 e, soprattutto, i 4 punti contro le big di questa stagione

In campionato è arrivata un'altra sconfitta, stavolta con la Sampdoria. L'indiziato numero uno non può che essere Paulo Fonseca. Come ricorda Stefano Carina de Il Messaggero, il portoghese nella scorsa stagione aveva detto: "Il nostro obiettivo è migliorarci. Essendo arrivati quinti, il nostro obiettivo è arrivare quarti". Ma ieri nel post partita è arrivato il dietrofront: "A Sky a inizio anno fecero una previsione e diedero la Roma settima... Non abbiamo avuto Zaniolo per tutta la stagione, Smalling in momenti importanti. Con tutti i calciatori a disposizione potevamo fare di più. Fino a marzo lottavamo per campionato ed Europa League. Poi abbiamo abbiamo avuto problemi con calciatori importanti difficili da sostituire". Ci sarebbe però da spiegare perché i due campionati sono durati 30 giornate anziché 38 e, soprattutto, i 4 punti contro le big di questa stagione. Oltre ai 6 cambi in Coppa Italia, con la conseguente eliminazione, e la figuraccia di Manchester. I Friedkin in queste ultime ore rivaluteranno la sua posizione.